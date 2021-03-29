أنقرة (زمان التركية) – بلغ حجم فواتير الكهرباء الغير محصلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي في تركيا 100 مليون و600 ألف ليرة، بينما بلغ حجم فواتير الغاز الطبيعي الغير محصلة خلال الفترة عينها نحو 399 مليون ليرة.

كشف عن ذلك وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز.

تصريح الوزير جاء ردا على البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عمرو فتحي جورار، الذي كان قد تقدم بمذكرة استفهامية شدد خلالها على ضرورة عدم قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن المواطنين خلال فترة جائحة كورونا على الأقل وإعادة خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي المنقطعة.

وخلال إجابته عن المذكرة الاستفهامية هذه أفاد الوزير دونماز أنه اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2020 تم فسخ 0.4 في المئة من تعاقدات الكهرباء المختلفة البالغ عددها 260 مليون و203 ألف و49 فاتورة كهرباء وذلك لعدم تنفيذهم الالتزامات المفروضة عليهم بموجب اتفاقية الكهرباء.

وأضاف دونماز أنه تم أيضا فسخ 0.4 في المئة من تعاقدات الغاز الطبيعي المختلفة البالغ عددها 128 مليون و809 ألف و427 فاتورة غاز طبيعي لعجز أصحابها عن تنفيذ التزاماتهم المفروضة عليهم بموجب اتفاقية الغاز الطبيعي.