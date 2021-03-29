أنقرة (زمان التركية) – علق الصحفي التركي باريش ترك أوغلو، على واقعة موظف المكتب المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم السابق، كورشاد أيفات أوغلو، الذي ظهر في صور يتناول المخدرات، وأنكر في البداية إدمانه ثم أقر لاحقا.

ترك أوغلو كتب في مقال بصحيفة جمهوريت التركية أن أيفات أوغلو أفضل مثال يفسر طبيعة النظام الحالي في تركيا، وأضاف قائلا: “من حين لآخر نرى تداول صور لهم يحتسون الخمر في عواصم العالم، ويترجلون من سيارة فارهة ليصعدوا إلى أخرى، ويحتضنون الفتيات داخل النوادي الليلية، ويتناولون المخدرات. عندما تصدر تلك الصور عن حزب يملي نمطا معينا من الحياة على الآخرين منذ سنوات فإن المسألة تصبح سياسية بطبيعة الحال”.

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو عبر عن غضبه من الانتقادات التي وجهت لحزب العدالة والتنمية بعد اعتقال الموظف السابق في الحزب الحاكم، كورشاد أيفات أوغلو، مشيرا إلى أن هناك محاولة لتسييس القضية، بسبب علاقة أيفات أوغلو بحزب العدالة والتنمية.

وأضاف الكاتب ترك أوغلو منتقدًا الحزب الحاكم ذو الخلفية الإسلامية، أن من يتحدثون يوميًا عن الدين والإيمان يفسدون تركيا، قائلا: “جوهر الأخلاق الحسنة هو تصالح الإنسان مع فطرته وطبيعته. تركيا تبتعد عن طبيعتها كلما طغى عليها التيار المحافظ. عدد مزدوجي الديانة والملحدين في تزايد مستمر”.

وأضاف: “من يتظاهرون بإشارة رابعة يعيشون حياة فرعون خلف الأبواب الموصدة. هذا النظام هو الذي خلق كورشاد أيفات أوغلو وأمثاله الذين يتعاطون المخدرات.. هذا النظام هو يصنع أمثال كورشاد ومن ثم يلقي بهم من الهاوية”، على حد تعبيره.

واستخدم الرئيس رجب أردوغان ومسئولين من حزب العدالة والتنمية شارة “رابعة” التي ترمز إلى اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في مصر على مدار السنوات الماضية، لكن مع التقارب التركي مع مصر مؤخرًا، يعتقد أن الحزب الحاكم سيتخلى عن هذه العادة.

يذكر أن المسؤول السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اعترف بأنه يتعاطى المخدرات، وذلك بعد أن دافع عنه مسئولي الحزب الحاكم من أجل عدم تشوية سمعة الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب أردوغان.

كورشاد أيفات أوغلو، أثار الجدل بعد الإفراج المؤقت عنه عقب ادعائه أنه لم يتعاطى الكوكايين، وأن ما ظهر في إحدى الصور له عبارة عن سكر بودرة، مؤكدا أن الموضوع بأكمله عبارة عن مزحة مع أصدقائه.

إلا أن أيفات اعترف أمس بتعاطيه المخدرات بعد استجوابه مرة أخرى، وأوضح المتهم أنه انجر إلى مستنقع المخدرات، وكان كلما جذبه هذا العالم انجر إليه بشكل أكبر.