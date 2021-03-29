أنقرة (زمان التركية)- يجتمع مجلس الأمن القومي التركي، غدا الثلاثاء برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات في بحر إيجة وشرق المتوسط ​​وقبرص، وأنشطة الجيش التركي في أذربيجان وليبيا وسوريا، والقضايا الاستراتيجية، لا سيما مكافحة الإرهاب.

كما سيتم مناقشة أنشطة القيادة المركزية التركية الروسية المشتركة، التي أعلن عنها في 30 كانون الثاني / يناير لمراقبة وقف إطلاق النار في كاراباخ، كما سيتم مناقشة الوضع في ليبيا.

وسيتم أيضا خلال الاجتماع مناقشة العمليات العسكرية ضد تنظيم العمال الكردستاني وداعش وحركة الخدمة وغيرها من قضايا الأمن الإقليمي والوطني.

ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه في العام الجاري 2021.