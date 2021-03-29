أنقرة (زمان التركية)- تدرس الولايات المتحدة الأمريكية فرض ضريبة إضافية على الشركات التركية، وذلك وفقا لما أعلنت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي.

وقالت تاي، إن واشنطن تتجه لفرض رسوم جمركية أمريكية على البضائع القادمة من النمسا وبريطانيا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا ردا على ضرائب خدماتها الرقمية.

وفي بيان، أعلنت تاي أن مكتبها سيواصل خطوات لفرض التعريفات المحتملة، بما في ذلك تقديم إشعارات عامة وجمع التعليقات العامة كجزء من التحقيقات التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مشيرة إلى أن هذه الضرائب تستهدف إلى حد كبير شركات الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية الأمريكية.

وتستهدف الضرائب الإيرادات المحلية لمنصات الخدمات الرقمية ، مثل Facebook و Google و Amazon.com.

وهذه الخطوة هي من بين تكتيكات التفاوض الأولى التي كشفت عنها تاي منذ توليها المنصب الأسبوع الماضي. وقالت تاي في جلسة تأكيدها في فبراير إن التعريفات كانت “أداة مشروعة” لسياسة التجارة الأمريكية.