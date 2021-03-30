أنقرة (زمان التركية)- كشف دليل جديد أن مدينة إسطنبول من بين أكبر الدول في أوروبا تعاطيًا للمخدرات.

“تحليل مياه الصرف الصحي” الذي أجري في اسطنبول أكد أن المواد المخدرة تتدفق إلى المجاري.

تحليل مياه الصرف الصحي الذي تم بالاشتراك مع إدارة التهريب والاستخبارات والعمليات وجمع المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، أكد أن العديد من أنواع المخدرات، من الهيروين والحشيش، والأمفيتامين والكوكايين، تم استخدامها بكميات كبيرة.

وأوضح التحليل أن تعاطي المخدرات كان مرتفعا للغاية خاصة في مناطق أفجيلار وإسنيورت وبيليك دوزو وبيوك شيكمجة في اسطنبول.

وكشف البحث أن إسطنبول تجاوزت العديد من المدن الأوروبية في تعاطي المخدرات. في المسح الذي تم فيه فحص المدن الكبرى، لوحظ أن اسطنبول تحتل مرتبة عالية في تعاطي المخدرات.

وبحسب البيانات التي تم الكشف عنها، فقد تفوقت اسطنبول على مدن مثل هلسنكي وأوسلو وستوكهولم في تعاطي الكوكايين وبرشلونة في تعاطي الهيروين.

ويبلغ عدد مدمني المخدرات في تركيا 2 مليون شخص، بينما عدد الذين يتعاطوا المخدرات 5 ملايين.

ووفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة مخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا. واعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.