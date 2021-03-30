أنقرة (زمان التركية) – شنت قوات الأمن في تركيا حملات متزامنة في 25 ولاية، مركزها إسطنبول، لاعتقال 115 عسكريا.

وصدرت قرارات اعتقال بحق العسكريين في إطار التحقيقات التي يجريها فرع الإرهاب والجرائم المنظمة بنيابة إسطنبول.

قرارات الاعتقال تشمل عسكريون عاملون ومتقاعدون ومفصولون ومستقيلون بتهمة إجراء اتصالات هاتفية باستخدام الخطوط الثابتة أو العامة ا للتواصل مع حركة الخدمة.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.