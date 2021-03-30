أنقرة (زمان التركية) – رغم شعار الإدخار الذي ترفعه الحكومة التركية التركية، إلا أن وزارة التعليم استأجرت 4 سيارات مقابل ألفي 160 ليرة تركية في اليوم.

في حزمة الإصلاح الاقتصادي التي تم الإعلان عنها في 12 مارس، تم التأكيد على أنه سيتم فرض قيود على شراء المركبات في القطاع العام، وتطبيق سياسة منع الهدر والتكلفة المنخفضة ومنح الأولوية للإنتاج المحلي.

ورغم حداثة الإعلان عن خطة الإصلاح، إلا أن وزارة التعليم أعلنت استئجار 4 سيارات حماية فاخرة مقابل ألفي و160 ليرة في اليوم مع بداية من 18 مارس الجاري.

وبلغ إجمالي سعر تأجير 4 سيارات موديل 2020 بقوة 150 حصانًا 583 ألفًا و200 ليرة تركية لمدة 9 أشهر.

ومن المقرر أن يتم استخدام المركبات في خدمات الحماية لوزير التعليم ضياء سلجوق وكبار التنفيذيين في الوزارة.

ووفقًا للعقد، ستكون السيارات الأوتوماتيكية التي تعمل بالديزل 2020 باللون الأسود وبقوة 150 حصانًا على الأقل. ستكون المركبات في الخدمة على مدار 24 ساعة.

وستحتوي المركبات على صفارات الإنذار والمصابيح الأمامية ومكبر الصوت وأضواء ستروب زرقاء حمراء على مرايا الرؤية الأمامية والخلفية والخلفية للسيارة، وسيتم تغطية نوافذ الأبواب والنافذة الخلفية باللون الأسود.