أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا 44 ألف و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا و186 حالة وفاة خلال 24 ساعة مضت.

الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة التركية يوم السبت تشير إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 32 ألف و78 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة التركية أنه خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية تم إجراء 249 ألف و126 مسحة وأن نتائج 44 ألف و756 مسحة من هذه المسحات جاءت إيجابية. وبلغ عدد المرضى 1483 حالة، في حين بلغت حالات الشفاء نحو 23 ألف و214 حالة.

وشهدت الأربعة وعشرين ساعة الماضية 186 وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بهذا إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 32 ألف و78 وفاة.

هذا وبلغ إجمالي المسحات التي أجريت على مدار الجائحة نحو 39 مليون و319 ألف و880 مسحة وبلغ إجمالي الإصابات 3 مليون و445 ألف و52 إصابة. وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3 مليون و82 ألف و676 حالة، بينما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة 2231 حالة.

والأسبوع الماضي، كانت السلطات التركية أدرجت 58 ولاية ضمن المناطق الشديدة الخطورة في خريطة الإصابات التي تم نشرها عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وكان الرئيس رجب أردوغان أعلن عن الإجراءات الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث أشار إلى أنه لن يتم تنظيم فعاليات الإفطار والسحور الجماعية في عموم تركيا خلال شهر رمضان، مضيفا أنه سيتم فرض حظر تجول نهاية الأسبوع في عموم البلاد خلال رمضان.

ولفت أردوغان إلى أن عمل المطاعم خلال رمضان سيقتصر على خدمة إيصال الطلبات إلى المنازل، وأشار إلى أن حظر التجول في الولايات المدرجة ضمن الفئة الحمراء (الأكثر خطورة) سيُطبق يومي السبت والأحد بشكل كامل (في رمضان وغير رمضان).

وذكر أردوغان أن حظر التجول سيكون بين التاسعة مساء والخامسة صباحا سيستمر في عموم تركيا على مدار الأسبوع.