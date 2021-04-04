أنقرة (زمان التركية) – يتزايد إدمان المخدرات بأوساط الشباب في تركيا عامًا بعد الآخر، في حين فشلت حكومة حزب العدالة والتنمية في وضع حد لهذه الأزمة الخطيرة.

تقرير “حصيلة المخدرات في ظل نظام الفرد الواحد”، الذي استعرضته البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري غمزة أكوش إلجازدي، كشف أنه خلال 10 سنوات تم التحقيق مع أكثر من 2 مليون شخص للاشتباه في إدمانهم للمخدرات.

ويوضح التقرير أنه خلال الفترة بين عامي 2009 وعام 2019، حققت النيابات العامة مع 2 مليون و69 ألف و868 شخص للاشتباه في إدمانهم للمخدرات. وتعادل هذه النسبة 2 في المئة من التعداد السكاني لتركيا، أي أن واحد من بين كل 50 شخص يتناول المخدرات.

وذكر التقرير أنه “في ظل حكم العدالة والتنمية اتخذت النيابات العامة إجراءات عقابية بحق مليون و302 ألف و19 شخص للاشتباه في تناولهم المخدرات، إذ أن عام 2009 شهد اتخاذ النيابات العامة إجراءات بحق 63 ألف و733 شخص للاشتباه في تناولهم للمخدرات غير أن هذا الرقم ارتفع خلال عام 2019 بنحو 189 في المئة ليسجل 184 ألف و190 شخص”.

ذكرت البرلمانية إلجازدي أن الإحصاءات الخاصة بسنوات نظام الحكم الرئاسي -منذ 2018- تشير إلى تزايد في تعاطي المخدرات، قائلة: ” في عام 2017 تم اتخاذ إجراءات جنائية بحق 111 ألف و212 شخص للاشتباه في تعاطيهم للمخدرات غير أن هذا الرقم ارتفع في عام 2019 بنحو 66 في المئة. وخلال الفترة بين عامي 2018 و2019 تم اتخاذ إجراءات جنائية بحق 465 شخص يوميا للاشتباه بتناولهم المخدرات”.

وأضافت إلجازدي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أن إحصاءات الفترة بين عامي 2018 و2019 تشير إلى زيادة بنحو 58 في المئة في الجرائم المتعلقة بالمخدرات خلال العامين من حكم النظام الرئاسي مفيدة أنه خلال عام 2017 بلغ عدد المشتبه في استخدامهم للمخدرات نحو 183 ألف و997 شخص غير أن هذا الرقم ارتفع في عام 2019 إلى 291 ألف و495 شخصا.

ويعد هذا الرقم أعلى إحصاء للمخدرات يتم تسجيله خلال فترة حكم العدالة والتنمية.

ومؤخرا طفت إلى السطح فضيحة بطلها كورشات أيفات أوغلو الموظف السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ تم تداول صور له وهو يتعاطى المخدرات داخل سيارة فارهة، وبعدما ادعى أنه ما كان بحوزته شكر مطحون ودافع عدد من المسئولين في حزب العدالة والتنمية عنه من أجل عدم تشويه صورة الحزب الحاكم، اعترف كورسات أيفات لاحقًا بأنه مدمن مخدرات.

ويقدر عدد مدمني المخدرات في تركيا بـ 2 مليون شخص، بينما عدد الذين يتعاطوا المخدرات 5 ملايين.

ووفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة مخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا. واعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.