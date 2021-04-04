أنقرة (زمان التركية) – وقعت مناوشات بين طبيب ومندوب شركة أدوية مع عاملين في مطعم بيتزا، لينضم إليهم لاحقا عناصر شرطة في ولاية بولو غرب تركيا.

وعقب اعتقالهما ونقلهما إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي هدد الطبيب ومندوب شركة الأدوية عناصر الشرطة بنفيهم إلى سوريا.

وتشير الادعاءات إلى اشتباك طبيب الاسرة أوزكان ف. ومندوب شركة الأدوية شاغلار أ. مع العاملين في مطعم إعداد البيتزا بقلب المدينة الذي توجهوا إليه لطلب البيتزا، ولاحقا اشتبك الطبيب ومندوب شركة الأدوية مع عناصر الشرطة التي توجهت إلى المطعم عقب تلقيها بلاغا.

وقامت الشرطة باعتقال الطبيب ومندوب شركة الأدوية واقتيادهما إلى مستشفى عزت بيسال الحكومي للحصول على التقرير الطبي.

تهديد أفراد الشرطة

واستمرت المناوشات بين أفراد الشرطة والشخصين المعتقلين داخل وحدة الطوارئ بالمستشفى التي توجهوا إليها للحصول على التقرير الطبي، حيث قام مندوب شركة الأدوية بتهديد عناصر الشرطة باقتيادهم إلى سوريا.

وقام أحد المواطنين هناك بتسجيل الواقعة لحظة بلحظة، بينما استخدمت عناصر الشرطة غاز الفلفل ضد الشخصين.

هذا وبدأت السلطات التركية تحقيقا في الواقعة، حيث أعلنت الإدارة الصحية بالمدينة بدئها تحقيقا إداريا بحق الطبيب المتورط في الواقعة.