أنقرة (زمان التركية) – أرسلت وزارة العدل إلى البرلمان مذكرات جنائية بحق نواب أغلبهم ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي من أجل إسقاط الحصانة البرلمانية عنهم.

وتم عرض مذكرات جنائية بحق 14 نائبا برلمانيا من بينهم 13 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على البرلمان مع المطالبة بإسقاط الحصانة البرلمانية عنهم.

وتضمنت المذكرات الجنائية كلا من النائب معزز أورهان والنائب ساروهان أولتش والنائبة دارسيم داغ والنائبة عائشة أجار باشاران والنائبة نعمة الله أردوغموش والنائب حبيب أكسيك والنائبة جوليستان كيليتش كوش ييت، كما تم إصدار مذكرتين بحق كل من النائبة سمرا جوزل والنائبة رمزية توسون والنائب سزائي تملي.

هذا وتم إصدار مذكرة جنائية أيضا بحق رئيسة حزب المناطق الديمقراطية، صالحة أيدنيز.

ومن غير المعروف إن كان نواب الحزب الكردي سيواجهون نفس مصير، عمر فاروق جرجرلي أوغلو البرلماني السابق الذي تم إسقاط الحصانة البرلمانية عنه الشهر الماضي، واعتقاله لاحقًا، أم لا.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية تنظر حاليا دعوى قضائية ضد حزب الشعوب الديمقراطي تطالب بإغلاقه ومنع 600 من أعضائه من المشاركة السياسية.

والشهر الماضي شهد إرسال تقرير جنائي للبرلمان يطلب برفع الحصانة عن 33 نائبا برلمانيا من بينهم تسعة نواب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أبرزهم الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان.

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