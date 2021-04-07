أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في مقدونيا الشمالية تسعة من أفراد الشرطة على الأقل لتورطهم في إصدار بطاقات هوية وجوازات سفر زائفة للأجانب، ويعتقد أن من بينهم زعيم مافيا تركي شهير.

ويزعم أن عصابة الجريمة المنظمة، ساعدت سادات بكر زعيم المافيا التركي المُدان والمعروف بآرائه اليمينية المتطرفة ودعمه للحكومة التركية، وأصدرت له بطاقة هوية وجواز سفر زائفين في السابق.

مسؤول بارز في وزارة الداخلية قال في تصريح صحفي لموقع بالكان إنسايت إن الحملة الأمنية لا تزال قائمة وأنهم سيقدمون مزيدا من المعلومات حول الأمر فور انتهاء الحملة الأمنية اليوم أو غدا.

وأوضحت الشرطة في بيانها أن الحملة الأمنية انطلقت بعد مراقبتها ورصدها المجموعة على مدار عام، مشيرة إلى تنفيذ الحملة الأمنية بالتنسيق مع الإنتربول وفرق التحقيقات بالسفارة الأمريكية في العاصمة إسكوبية.

وتم تنفيذ الحملة الأمنية بعد يوم من إعلان المعارضة أن الحكومة تدعم التنظيم الإجرامي الذي قام بتوزيع المئات من جوازات السفر الزائفة في دول البلقان، وكان أحد المستفيدين من زعيم المافيا التركي سدات بكر.

وذكر زعيم المعارضة خريستيان ميكوسكي أن سادات بكر، الذي سبق وأن خضع للمحاكمة في تركيا وأدين بتهمة ترؤس التنظيم الإجرامي ثم فر من البلاد في 2020، حصل على بطاقة هوية وجواز سفر زائف باسم Xhadin Amedovski عبر ذلك التنظيم الإجرامي.

واعتقل سادات بكر في الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي في مقدونيا ومن ثم تم ترحيله إلى كوسوفو.

جدير بالذكر أن الشرطة المقدونية لم يسبق وأن كشفت عن سبب ترحيل بكر بعد أن وصل مقدونيا.

وحُكم على بكر، وهو زعيم مافيا تركي مُدان معروف بآرائه اليمينية المتطرفة ودعمه للحكومة التركية، بالسجن 14 عامًا في عام 2007 بتهم تشكيل وقيادة منظمة إجرامية والسرقة والتزوير، وفي عام 2013 ، حُكم على بكر بالسجن لمدة عشر سنوات كجزء من محاكمات تنظيم أرغينيكون ومع ذلك تم إطلاق سراحه.

وهرب سادات بكر البالغ من العمر 50 عامًا من تركيا في يناير 2020 في ظل ظروف غامضة، وقالت تقارير إن الحكومة كانت تخطط لفتح قضيته مجددا.