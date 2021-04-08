أنقرة (زمان التركية)ــ انخفض صافي احتياطي البنك المركزي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003.

قالت وكالة رويترز إن صافي احتياطيات البنك المركزي التركي بلغ 10.68 مليار دولار. وذلك بعد خصم اتفاقيات المقايضة مع البنوك المركزية في بلدان أخرى.

وقامت وكالة “بلومبرج أتش تي” بحساب صافي احتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي في ضوء بيانات الأسبوع المنتهي في 2 أبريل التي نشرها البنك المركزي اليوم الخميس، مشيرة إلى صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 10.7 مليار دولار.

وشهدت الأيام الماضية تساؤلات مكثفة من المعارضة عن مصير 130 مليار دولار مفقودين من احتياطي البنك، دون رد من الرئيس رجب أردوغان أو الحكومة.