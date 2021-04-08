أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد الشركات التي انضم إلى مجلس إدارتها يحي أوستون، صديق بلال أردوغان نجل الرئيس وزميله في المرحلة الثانوية، إلى 41 شركة.

عضو مجلس بلدية إسطنبول عن حزب الخير، علي كيديك، أشار في تغريدة على تويتر أن أوستون نال عضوية مجلس إدارة هيئة التدريب الجوي وإدارة المطارات التابعة للخطوط الجوية التركية بمطار أيضن شيلدير وذلك بجانب عضوية مجلس إدارة 40 شركة أخرى.

وأضاف كيديك أن صهر أوستون، محمد زاهد أوزونلار، يشغل منصب نائب مدير بشركة THY- Opet المتحدة – وهي شركة تشكلت بتعاون بين الخطوط الجوية التركية وشركة OPET للنفط – مشيرا إلى تولي أوستون منصب المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية منذ عام 2016.

صحيفة جمهوريت أشارت في هذا الإطار إلى الصعود السريع خلال الآونة الأخيرة لخريجي مدرسة إمام وخطيب الثانوية بمنطقة كارتال، التي تخرج منها أيضا بلال أردوغان.