أنقرة (زمان التركية) – نشر المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، صورة على حسابه الشخصي على تويتر، تكشف الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه تركيا.

الصورة التي نشرها المسؤول التركي، تم التقاطها من ولاية “قارابوق” التركية، وتكشف عن بيع إحدى المخابز للخبز البائت بسعر 70 قرش.

المخبز وضع لافتة على المحل تشير إلى أن ثمن الخبز الجديد 1.10 ليرة، أما الخبز البائت فسعره 70 قرش.

وعلق أوزتراك على الصورة بأنها “صورة تساوي ألف كلمة، صورة تلقي بكل دفاع الرئيس التركي أردوغان على مدار 19 عامًا في القمامة”.

ويفضل عدد من الموطنين شراء الخبز الرخيص للحصول على عدد أكبر من أرغفة الخبز، الذي ارتفع ثمنه قبل أشهر، بسبب تذبذب سعر صرف الليرة.