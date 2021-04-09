أنقرة (زمان التركية) – دان المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” التركي عمر جليك بشدة، العبارات المسيئة التي أطلقها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب المتحدث على “تويتر”: “الدكتاتورية والفاشية ليستا مفهومين ينتميان إلى ثقافتنا، ولم تخرجا من عندنا.. الذين نسوا تاريخهم يجب ألا يحاولوا توصيف الآخرين”.

وأضاف: “الذين يحملون تركيا مسؤولية سوء التفاهم بين وفدي بروتوكول رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، يتحدثون بجهل سياسي”.

وتابع: “تركيا دولة دبلوماسية وتمتلك عادة التصرف باحترام مع الجميع، ويجب أن يتعلم رئيس الوزراء الإيطالي ذلك”.

من جهتها، استدعت وزارة الخارجية التركية الخميس سفير روما لدى أنقرة ماسيمو جياني، على خلفية العبارات المسيئة التي أطلقها دراغي عن أردوغان.

واتهم رئيس الوزراء الإيطالي الرئيس التركي بإهانة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي لم تجد مقعدا لها بجانب أردوغان خلال زيارتها لتركيا برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ودعا دراغي في تصريحه “لتسمية الطغاة بأسمائهم” والتعامل معهم “بصراحة”، وذلك في إشارة إلى الرئيس التركي أردوغان.