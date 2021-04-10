إسطنبول (زمان التركية) – ارتفع عدد إصابات كورونا في إسطنبول الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا، بمقدار عشرة أضعاف منذ بداية مارس الماضي.

كشف عن ذلك وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا.

وقد أعلنت وزارة الصحة عن ما يقرب من 56000 إصابة جديدة بكوفيد -19 يوم أمس الجمعة.

تصاعدت حالات العدوى في البلاد بعد أن خففت السلطات القيود المفروضة على السكان في 1 مارس، عندما بلغ عدد الحالات اليومية أقل من 10000.

كما رفعت الحكومة عمليات الإغلاق في نهاية الأسبوع بالمناطق التي تعتبر منخفضة ومتوسطة الخطورة وسمحت بإعادة فتح المطاعم والمقاهي، بما في ذلك مدينة إسطنبول.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن حالات الإصابة اليومية بكوفيد -19 سجلت أمس 55791 حالة، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3.74 مليون، علما أن عدد سكان تركيا يبلغ 85 مليونا.

بعد اجتماع مع مسؤولي الصحة في مقاطعة إسطنبول يوم الجمعة، قال وزير الصحة فخر الدين كوجا إن 40 في المائة من إجمالي الحالات وقعت في إسطنبول.

وفي هذا الإطار، قال كوجا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به: “إذا استطعنا حماية إسطنبول، فسنكون قادرين على حماية بلدنا”، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير التركي بأنهم أعادوا بعض القيود، وأنهم سيفرضون الإغلاق الكامل في نهاية الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في 13 أبريل، ولن تكون المطاعم مفتوحة إلا للوجبات السريعة والتوصيل فقط.

وكانت ألمانيا أدرجت تركيا ضمن القائمة السوداء التي تتضمن الدول العالية الخطورة من حيث الإصابة بفيروس كورونا، بعد وصول حالات الإصابة اليومية إلى 55791.

كما حذرت مواطنيها من السفر إلى تركيا في رحلات غير ضرورية.