أنقرة (زمان التركية) – اتهمت مؤسسة الرئاسة التركية اليونان بإيواء منظمات إرهابية تعتزم شن هجمات وتفجيرات انتحارية ضد تركيا.

جاء ذلك على لسان فخر الدين التون، مدير الاتصالات بالرئاسة ومستشار الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت متأخر من يوم الجمعة.

في تغريدة الجمعة على “تويتر”، زعم ألتون أن حزب العمال الكردستاني الإرهابي ضمن الجماعات الإرهابية التي تدعمها اليونان.

ألتون نشر مقطع فيديو يتحدث عن كفاح تركيا ضد المنظمات الإرهابية، وذكر من بينها حزب العمال الكردستاني، وتنظيم داعش.

ومن المثير أن ألتون ذكر حركة الخدمة بين تلك المنظمات الإرهابية، وذلك على الرغم من أنه لم يثبت أن أي شخص مرتبط بها حمل السلاح في يده، بل لم يقاوم ولا شخص واحد السلطات الأمنية رغم تنفيذها عمليات فصل واعتقال تعسفية منذ عام 2013 ضد مئات الآلاف ممن ينتمون للحركة أو يتعاطفون معها.

وأفاد ألتون من خلال الفيديو أن بعض الدول قدمت الدعم للجماعات الإرهابية رغم كفاح تركيا الحازم للقضاء على الإرهاب، وأن زعيم حزب العمال الكردستاني السابق، عبد الله أوجلان، ذهب إلى أثينا بجواز سفر مسجل لدى إدارة جنوب قبرص اليونانية.

كما ورد في الفيديو اعتراف أوجلان بوجود معسكرات لتدريب مسلحي حزب العمال على استخدام الأسلحة في لافريو اليونانية، والتي لا تزال نشطة.

وأوضح الوزير أنه بعد محاولة الانقلاب التي زعم أن حركة الخدمة دبرتها في عام 2016، قامت اليونان بدعم وإيواء من هرب من تركيا إلى اليونان.

ألتون دعا أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى مساندة تركيا في حربها ضد الإرهاب، وأضاف: “حان الوقت لوضع حد لإفلات اليونان من العقاب”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا واليونان متوترة جراء النزاع بشأن التنقيب عن مصادر الطاقة شرقي البحر المتوسط.