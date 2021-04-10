إسطنبول (زمان التركية) – تستضيف تركيا اليوم السبت لقاءً مهما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ومن المرتقب أن يناقش الطرفان خلال اجتماعهما في إسطنبول عصر اليوم التطورات الأخيرة في شرق أوكرانيا وسط استمرار التوتر بين هذه الأخيرة وروسيا في منطقة دونباس الواقعة في شرق أوكرانيا.

وأفادت مصادر تركية أن اجتماع الزعيمين سيكون في الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي في “قصر هوبر” بمدينة إسطنبول، لبحث التوتر القائم في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أن الاجتماع بين الزعيمين سيكون مغلقا أمام الصحافة.

يأتي هذا اللقاء بعدما أجرى الرئيس أردوغان أمس محادثة هاتفية مع نظيره الروىسي فلاديمير بوتين.

وكانت الولايات المتحدة أرسلت سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود بعد الأزمة التي يتابعها العالم عن كثب.

وكان الكرملين أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم أوكرانيا بالقيام “بأنشطة استفزازية خطيرة” في منطقة دونباس بشرق البلاد، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع أردوغان أمس الجمعة.

وأبلغت الولايات المتحدة تركيا أن اثنتين من سفنها الحربية ستمران عبر المضيق التركي ليتم نشرهما في البحر الأسود حتى الرابع من مايو/أيار ، فيما حشدت روسيا قواتها العسكرية على الحدود الشرقية لأوكرانيا.

اندلع العنف مؤخرًا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونباس بأوكرانيا. وطلبت ألمانيا من روسيا سحب قواتها، بينما اتهمت موسكو كييف بالاستفزازات.

وقالت أنقرة “تم إرسال إشعار إلينا قبل 15 يومًا عبر القنوات الدبلوماسية بأن سفينتين حربيتين أمريكيتين ستمران إلى البحر الأسود تماشياً مع اتفاقية مونترو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن السفن ستبقى في البحر الأسود حتى الرابع من مايو أيار.