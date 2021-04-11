أنقرة (زمان التركية) – رصد استطلاع رأي تأثير زيادة الأسعار في تركيا، منذ بداية العام الجاري، على موازنة الأسرة.

وخلال استطلاع رأي بعنوان “نبض تركيا مارس 2021” تم سؤال المشاركين عن الارتفاع في الأسعار الذي كان له تأثير عنيف على موازنة الأسرة بعيدا عن المنتجات الغذائية.

وأوضح 76 في المئة من المشارك ينفي الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي أن الارتفاع في الأسعار الذي شهدته خدمات الكهرباء والغاز والمياه كان الأعنف على موازنة الأسرة.

هذا وجاء الارتفاع في تكلفة الإيجار بالمرتبة الثانية بواقع 10 في المئة من المشاركين.

وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال مارس الماضي ليسجل 16.19 بالمئة، بعد أن كان معدل التضخم في تركيا في نهاية ديسمبر الماضي سجل 14.60%.