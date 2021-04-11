أنقرة (زمان التركية)- تعادل فريق جالطة سراي التركي مع نظيره فاتح كاراجومورك بنتيجة بهدف مقابل هدف في إطار مبارايات الدوري التركي الممتاز.

المباراة ضمن فاعليات الأسبوع الـ34 من الدوري التركي الممتاز، وأقيمت على استاد تورك تليكون أرينا في إسطنبول.

وسجل هدف جالطة سراي ريان بابل في الدقيقة 62.

أما هدف فاتح كاراجومورك فسجله ألاسان نداو في الدقيقة 60.

وحصل ريان دونك من فريق جالطة سراي خلال المباراة على كارت أحمر.

وبهذه النتيجة يحتل جالطة سراي المركز الثالث من الدوري التركي، بإجمالي نقاط 62.

أما فاتح كاراجومورك فيحتل المركز الثامن، بإجمالي نقاط 49.