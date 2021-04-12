أنقرة (زمان التركية) – نصح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي البروفيسور التركي، فيدات جورال، بتناول القهوة وقال إنها تخفض فرص إصابة الجسم بالسرطان.

جورال أوضح أنه لوحظ أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 3-4 أكواب من القهوة يوميًا ينخفض لديهم فرصة الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 52 بالمائة، وسرطان القولون بنسبة 36 بالمائة، وسرطان المعدة والبنكرياس بنسبة 13 بالمائة.

مشيرا إلى أن القهوة مكمل غذائي معجزة وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها من العديد من الدراسات، قال جورال: “في نطاق الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة واليابان، تم تحديد أن مسار مرض السرطان يتقدم ببطء لدى أولئك الذين تناولوا القهوة العادية بين الأشخاص الذين تم متابعة نظامهم الغذائي لمدة 12 عامًا.

وتابع الطبيب التزكية جورال: “كان الوضع مختلفًا في أولئك الذين تلقوا العلاج الكيميائي ولم يشربوا القهوة. فهو يبطئ من مسار السرطان بسبب مواد مثل الكافستول.عند تناول أكثر من 3-4 أكواب من القهوة في اليوم، لوحظ انخفاض بنسبة 36 في المائة في الإصابة بسرطان القولون، وبالطبع يجب أن تكون القهوة خالية من السكر”.

ونصح جورال الناس بتناول القهوة، حيث أشار إلى أن القهوة لا تبطئ فقط من مسار سرطان القولون، حيث تبطئ مسار سرطان المعدة والبنكرياس بنسبة 13 في المائة وسرطان الكبد بنسبة 52 في المائة. نحن نعتبر القهوة أيضًا صديقة للكبد. كما يمنع دهون الكبد والالتهابات وتليف الكبد.

وأكد جورال أن التدخين، وتناول الكثير من اللحوم الحمراء، واستهلاك كميات أقل من الحمضيات، واستهلاك الكثير من الأطعمة الدهنية تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون، لذلك من الضروري التخلي عن السجائر والكحول، والإفراط في تناول الفواكه الحمضية.