أنقرة (زمان التركية) – أصيب محرم إنيجه المرشح الرئاسي السابق في تركيا بفيروس كورونا المستجد الذي تايدت الإصابات به في تركيا أكثر من 50 ألف إصابة يوميًا.

وعبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أعلن عضو مجلس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، نادر أتامان، نبأ إصابة إينجه بفيروس كورونا المستجد.

وأرفق أتامان صورة لإنجه بتغريدته وعلق عليها قائلا: “جاءت نتائج فحوصات السيد محرم إنجه إيجابية. عفاه الله، وأتمنى له الشفاء العاجل”.

حزب سياسي جديد

وجاءت إصابة إنيجه بفيروس كورونا في الوقت الذي يستعد لتأسيس حزب سياسي جديد.

وخلال الأيام الماضية أجرى إنجه زيارة تفقدية لمقر الحزب الذي تتواصل فيه التعديلات بالعاصمة، أنقرة.

وخلال التصريحات التي أدلى بها من هناك ذكر إنجه أنهم سيتقدمون بطلب الاعتماد إلى وزارة الداخلية خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري وأن الشهر نفسه سيشهد الكشف عن اسم الحزب وشعاره ومجلس الحزب من داخل مقر الحزب.

ولفت محرم إينجه المرشح الرئاسي السابق في نتخابات عام 2018 أمار الرئيس رجب أردوغان، الأنظار مع إعلانه العام الماضي تأسيس حراك “غير سياسي”، وقالت تقارير إن إينجه مدعوم من الرئيس أردوغان لتفتيت حزب الشعب الجمهوري اكبر أحزاب المعارضة في تركيا، عبر إحداث انقسام في صفوفه.