أنقرة (زمان التركية) – استغل لاعبون في تركيا لحظات توقف المباراة بسبب إصابة أحد زملائهم تزامنا مع موعد أذان المغرب للإفطار في أول أيام رمضان.

ورصدت الكاميرات عددا من اللاعبين وهم يفطرون صيامهم، مستغلين لحظات توقف المباراة، على تمر وموز وماء.

وفي لقطة رائعة، ظهر عدد من لاعبي فريق “أنقرة كيجي أورين” يجلسون بالقرب من بعضهم وهم يفطرون، فيما اقترب أحد لاعبي الفريق المنافس جيرسون سبور حتى يفطر معهم.

وأقيمت المباراة بين فريقي “جيرسون سبور” ونظيره “أنقرة كيجي أورين” الثلاثاء وفاز بها الأول بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة 30 بالدوري التركي الدرجة الأولى.

وبفضل الثنائية، واصل جيرسون سبور تربعه على عرش ترتيب دوري الدرجة الأولى التركي، برصيد 63 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق أنقرة كيجي أورين 49 نقطة، بالمرتبة السابعة.