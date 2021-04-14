القاهرة (زمان التركية)ــ فقد 20 شخصا على الأقل حياتهم، في حادث مروري بعد تصادم حافلة ركاب وسيارة نقل بصعيد مصر مما أدى إلى انفجار الحافلة.

وقع الحادث على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة أسيوط جنوب مصر عند الكيلو 103، بمدخل المحافظة. وفق محافظ أسيوط عصام سعد.

وحضرت إلى مكان الحادث بطريق أسيوط-البحر الأحمر 31 سيارة إسعاف، من محافظتي سوهاج وأسيوط لنقل الجرحى والمتوفين، ونقل أربعة مصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي فى حالة حرجة

وكانت الحافلة قادمة من العاصمة القاهرة وتقل 22 راكبا بالإضافة إلى السائق.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56741522