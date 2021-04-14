أنقرة (زمان التركية) – أجل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس زيارة كانت مقررة إلى تركيا ليوم واحد حتى الخميس.

قالت وزارة الخارجية اليونانية في أثينا يوم الثلاثاء إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس سيؤجل الزيارة بسبب تعارض في الجدول مع اجتماع لوزراء الناتو.

الزيارة تأتي وسط توترات بشأن الخلافات الإقليمية بين أنقرة وأثينا، والتي أبرزها هذا الأسبوع تصريحات متضاربة حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لعام 2019 في شرق البحر المتوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، سيجري زيارة إلى تركيا في 15 أبريل/ نيسان الجاري لإجراء لقاءات مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو.

هذا وذكرت الخارجية التركية في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد اللقاءات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين من جميع النواحي وتناول القضايا الإقليمية.

وقال مسؤول يوناني إن ديندياس كان من المقرر أن يصل إلى أنقرة يوم الأربعاء بعد اجتماع مع البطريرك المسكوني فارثولومايوس في اسطنبول في نفس اليوم لكنه غير خططه بسبب مؤتمر عبر الفيديو بين وزراء الناتو.

وقال مسؤول حكومي يوناني لوكالة رويترز “سيلتقي دندياس بالبطريرك المسكوني غدا في اسطنبول وسيعود في أثينا لحضور اجتماع حلف شمال الاطلسي وسيتوجه إلى أنقرة يوم الخميس للقاء نظيره.” لقد كان اجتماع الناتو هو الذي غير الخطط.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن دندياس سيلتقي بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو لإجراء محادثات يوم الخميس حول العلاقات الثنائية فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية، وسيعقد الجانبات مؤتمرا صحفيا مشتركا في المساء.