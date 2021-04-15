أنقرة (زمان التركية) – أعلن نجم نادي غلطة سراي التركي، مصطفى محمد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، المتفشي في البلاد.

وعبر حسابه على تويتر قال اللاعب المصري مصطفى محمد في تغريدة إن نتائج فحوصاته جاءت إيجابية.

وبهذا سيلعب نادي غلطة سراي مباراته القادمة في الدوري الممتاز أمام نادي جوزتبه بدون مهاجميه الاثنين بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب فالكاو مهاجم الفريق الآخر، خلال تدريبات الفريق.

وتألق مصطفى محمد، مع غلطة سراي منذ انضمامه، معارًا من الزمالك المصري.

وسيتأثر نادي غلطة سراي بغياب النجم المصري عن المشاركة مع فريقه.

وكانت صحيفة جمهوريت وصفت اللاعب المصري مصطفى محمد بـ “رامي السهام” الذي يحمل غلطة سراي على أكتافه.

يشار إلى أن إصابات كورونا تزايدت في تركيا بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وتجاوزت 55 ألف إصابة في اليوم.