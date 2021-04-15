أنقرة (زمان التركية)ــ كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن موعد أول زيارة رسمية يقوم بها وفد تركي إلى مصر، في إطار خطوات أنقرة المتسارعة لاستعادة العلاقات مع مصر.

جاويش أوغلو قال إنه تم الاتفاق على استمرار القناة المفتوحة بين البلدين من خلال وزارتي الخارجية.

وزير الخارجية التركي قال خلال حوار على قناة NTV إنه كان هناك توتر في العلاقات، لكن تركيا تعتبر نفسها دائمًا شقيقة الشعب المصري، ومرمنة بأن “استقرار وازدهار مصر مهم للجميع”.

وأوضح جاويش أوغلو أن مصر بلد مهم للجميع، بما في ذلك العالم الإسلامي وأفريقيا وفلسطين.

وقال رئيس الدبلوماسية التركي إن الوفد سيكون على مستوى نواب الوزراء، لكن إذا “تلقيت دعوة. سأذهب إلى مصر في أوائل مايو.” لمقابلة نظيره المصري.

من جهة أخرى أشار جاويش أوغلو إلى أن العلاقات مع اليونان كانت متوترة خلال السنوات القليلة الماضية، وقال إن هذا يرجع في الغالب إلى النهج السلبي لأثينا.

وذكر جاويش أوغلو أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس سيزور أنقرة اليوم، وأشار إلى أهمية الحوار والزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية عن أن البلدين الجارين لا يحتاجان إلى الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى، وقال: “هناك قضايا لا يمكننا الاتفاق عليها مع اليونان، ونحن بحاجة إلى التحدث عنها بصراحة وصدق. نحن مستعدون” للجلوس والتحدث عن كل قضايانا “.

وأوضح تشاووش أوغلو أن المفاوضات التشاورية بين البلدين قد استؤنفت، كما جرت مشاورات سياسية، وأنه يعتزم مناقشة جميع الخلافات مع نظيره في جو صادق.