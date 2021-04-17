أنقرة (زمان التركية) – عبرت سفن حربية روسية صباح اليوم السبت، مضيق البسفور متجهة إلى البحر الأسود عبر تركيا.

يأتي ذلك بعد أن أرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سفنًا حربية إلى البحر الأسود.

وأبحرت كلا من السفينة “أوتراكوفسكي” و “كوندوبوغا” التابعتين للبحرية الروسية، مضيق البوسفور في ساعات الصباح من بحر مرمرة، عبر جسر شهداء 15 يوليو في الساعة 07.40، في طريقها إلى البحر الأسود.

ورافق خفر السواحل التركي السفينتين الحربيتين الروسيتين لأسباب أمنية.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت سفينتين إلى البحر الأسود بعد حشد روسيا قواتها على حدود أوكرانيا الشرقية، ما ينذر بتوترات.