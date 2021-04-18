أنقرة (زمان التركية) – تعادل نادي هاتاي سبور في الدقائق الأخيرة من المباراة مع نادي طرابزون سبور الذي كان على وشك الفوز لولا إعادة ضربة الجزاء.

وشهدت الدقيقة الثانية والعشرين أول أهداف المباراة عبر لاعب نادي طرابزون سبور، دجانيني. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي طرابزون سبور بهدف دون مقابل.

وأعطى الفريقان الأولوية إلى الدفاع خلال جزء كبير من الشوط الثاني إلى أن بدأ كلاهما يهدد شباك الآخر في العشرين دقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حصل نادي هاتاي سبور على ضربة جزاء تصدى لها الحارس أوغورجان شاكر.

وعقب تفقد تقنية VAR قرر حكم المباراة إعادة ضربة الجزاء. وهذه المرة تولى بوبندزا التسديد، حيث قام بوبندزا بالتصويب في الجهة المخالفة لحارس المرمى ليهدي بهذا فريقه هدف التعادل ويحرم طرابزون سبور فرحة الفوز.

وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية في الدقيقة 101 لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويعد هذا التعادل الرابع على التوالي لنادي طرابزون سبور الذي ارتفع رصيده عقب هذه المباراة إلى 59 نقطة، فيما ارتفع رصيد نادي هاتاي سبور إلى 50 نقطة.