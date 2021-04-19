أنقرة (زمان التركية)- اعتقلت السلطات 5 أكراد من ولاية باتمان شرق تركيا، في إطار حملة موسعة تستهدف النشطاء الأكراد.

في نطاق تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في باتمان، تم تنفيذ مداهمات على عدد من المنازل، لتسفر عن اعتقال 5 أشخاص.

وأسماء المعتقلين هم: سيرفيت أوزكينجي، حميت داغلي، رجب تشفتشي، جولسوم شاكر، ديار يمان.

وذكر أن المعتقلين نُقلوا إلى مديرية الأمن الإقليمي في باتمان.

ومنذ قررت حكومة حزب العدالة والتنمية، التحقيق مجددًا في قضية أحدث “كوباني” المتهم بها 108 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، تم اعتقال العديد من الأكراد خاصة من المنتمين للحزب الكردي، كما تنظر المحكمة الدستورية حاليًا قضية رفعت لحل “الشعوب الديمقراطي” وحظر 600 من أعضائه من المشاركة السياسية.