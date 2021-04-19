أنقرة (زمان التركية) – تكرر مشهد تزاحم المواطنون للحصول على البطاطس المجانية في ولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا، غير مكترثين بوباء كورونا وهو ما أثار الانتقادات.

وشهدت بلدة باغلار في ولاية ديار بكر ازدحاما شديدا للحصول على البطاطس التي اشترتها وزارة الزراعة والغابات من المزارعين بعد شكواهم من صعوبة تصريفها، ليتم توزيعها على المحتاجين مجانًا، بأوامر من الرئيس رجب أردوغان.

وكانت بلدة أيوبية بولاية أورفة أيضًا قد عايشت مشاهد مشابهة ، حيث أثار الازدحام الشديد للمواطنين أثناء توزيع البطاطس والبصل المجاني في بلدة أيوبية حالة من السخط في الرأي العام التركي.

رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري ببلدة باغلار، رجب يافوز، استنكر طريقة توزيع البطاطس ومشاهد التزاحم عليها، قائلاً: “تلقينا اتصالات تفيد بوجود حشود أمام شعبة الحزب. وعندما توجهنا إلى الموقع شاهدنا حشودًا كبيرة، حيث علمنا أن سبب هذه الحشود هي البطاطس التي يتم توزيعها”.

وأضاف يافوز منتقدا “فقدنا انسانيتنا في شوارع دياربكر بينما نبحث عن مصير 128 مليار دولار. نتساءل أين إنسانيتنا. على الأقل أجيبوا على هذا السؤال. هذا الوضع لا يقبله الله ولا الضمير ولا المواطنين. إن كان الإحسان يتم بهذه الطريقة فنحن لا نريد احسانكم. وإن كانت المساعدة تُقدم بهذه الطريقة فنحن لا نريد مساعدتكم. الشعب سيعطي الرد المناسب على هذا”.