أنقرة (زمان التركية) – بدأ نادي فنربخشة التركي مفاوضات لضم مهاجم عالمي إلى صفوفه استعدادًا للموسم الجديد وذلك بعدما لم يحقق النتيجة المرجوة خلال هذا الموسم.

وتشير الأخبار المتداولة في الصحافة الإنجليزية إلى أن النادي التركي سيسعى في ختام الموسم لضم هداف نادي تشيلسي الفرنسي أوليفييه جيرو، حيث يتصدر جيرو قائمة اهتمامات فنربخشه.

وتقول معلومات إن النجم المنضم حديثا إلى صفوف فناربخشة، مسعود أوزيل، سيعمل على إقناع جيرو للانتقال إلى صفوف النادي.

وذكرت الصحافة الإنجليزية أن عقد جيرو مع نادي تشيلسي سينتهي هذا الموسم وأن اللاعب على تواصل مع العديد من الأندية من بينها فنربخشة.

وزعمت الصحافة الإنجليزية أن أوزيل تواصل مع صديقه السابق في الفريق، جيرو، لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى صفوف ناديه التركي.

جدير بالذكر أن أوزيل وجيرو سبق وأن لعبا معا في صفوف نادي تشيلسي، حيث لفتا الأنظار آنذاك بتناغمهما.

هذا وشارك جيرو في 107 مباراة مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم أحرز خلالها 44 هدفا، كما شارك مع نادي تشيلسي في 26 مباراة أحرز خلالها 11 هدفا.