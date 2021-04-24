أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا سيدة لديها توأم رضيع بالمخالفة للقانون.

السيدة مروة هاندا قاييش البالغة 31 عامًا اعتقلت ليلة أمس وأرسلت إلى سجن جبزي المغلق للنساء.

وعلم أن قاييش، التي احتجزت في قسم شرطة إسطنبول لمدة أربعة أيام ضمن نطاق تحقيقات حركة الخدمة، تم سجنها بتهمة استخدام تطبيق “بيلوك”، ورصد بصمات أصابعها في كتاب بسكن طلابي تابع لحركة الخدمة.

السيدة التي لديها 3 أطفال، سُمح لها برؤيتهم لمدة دقيقة واحدة فقط بعد إلقاء القبض عليها.

يذكر أنه وفقًا لقانون تنفيذ العقوبات التركي رقم 5275، لا يتَم احتجاز أو اعتقال النساء الحوامل والأمهات اللائي لديهن أطفال رضع.

وفي حالة وجود عقوبة نهائية، يجب تأجيل العقوبة حتى يبلغ الطفل 18 شهرًا. ومع ذلك لا تطبق السلطات هذا القانون على النساء الموقوفات في نطاق تحقيقات حركة الخدمة والأكراد.

وأطفال قاييش هم التوأم عمر ومهريبتان 13 شهرًا، وابنة أخرى تبلغ 4 سنوات.