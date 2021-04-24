أربيل (زمان التركية) – شنت القوات التركية عملية برية في منطقة “ميتينا” شمال العراق مساء الجمعة، وفق ما أفادت وكالة أنباء “هاوار” الكردية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن طائرات استكشافية تقوم أيضًا بدوريات في المنطقة الواقعة على الجانب الآخر من ولايتي شرناق وهكاري جنوب شرق تركيا.

وكانت القوات الجوية التركية نفذت في وقت سابق من يوم الجمعة غارات جوية في المنطقة، وأرسلت قواتها عبر مروحية ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش).

يذكر أن تركيا شنت عمليات جوية وبرية في شمال العراق منذ صيف الماضي العام ضد حزب العمال الكردستاني المحظور.

ولم تستجب أنقرة للاحتجاجات العراقية الرسمية والشعبية على التوغل البري والغارات الجوية.