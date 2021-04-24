أنقرة (زمان التركية)ــ دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلى وقف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، ضد تركيا، على تقرير طُلب فيه وقف مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي رسميًا إذا واصلت الحكومة التركية الخط الاستبدادي. وأقر تقرير اللجنة بتصويت 49 نائبا وامتناع 14 نائبا ورفض أربعة.

تقرير لجنة العلاقات الخارجية في تركيا، أشار إلى استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب لقمع الصحفيين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووجه انتقادات عديدة لسجنهم.

وقال التقرير إنه إذا لم تتغير الاتجاهات السلبية الحالية في تركيا بطريقة “عاجلة” و “ثابتة” فإن مفوضية الاتحاد الأوروبي تطلب رسميًا التوصية بوقف مفاوضات الانضمام مع تركيا.

طلب القرار، قبل هذه الخطوة، إجراء تقييمات لإيجاد طرق مختلفة للحفاظ على العلاقات الوثيقة مع تركيا.

وقال مقرر البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز “ربما يكون هذا هو الأصعب من بين التقارير الهامة عن الوضع في تركيا، مضيفا “حالة حقوق الإنسان تعكس ما حدث في تركيا في العامين الماضيين، بجانب تقارير سيادة القانون”.

سانشيز أضاف “نحن نحث أنقرة على وضع أجندة إيجابية لإصلاح الديمقراطية”.

سيصبح التقرير، الذي من المتوقع أن يكون على جدول أعمال الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي الشهر المقبل، الموقف الرسمي للبرلمان الأوروبي إذا تم قبوله في التصويت.

بدأت محادثات العضوية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2005، وتوقفت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والدبلوماسية، وقرر الاتحاد الأوروبي تعليقها رسميًا.

وكان الرئيس رجب أردوغان أكد خلال لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية بأنقرة، على تمسك تركيا بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

الكاتب الصحفي التركي مراد يتكين قال في مقال له إنه يتوجب على الجميع أن يدركوا أن تركيا لن تستطيع الانضمام فورا للاتحاد الأوروبي حتى وإن عرض عليها الاتحاد العضوية الكاملة اليوم.

وفي مقاله بعنوان “مرحلة جديدة كليا في علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي” قال الصحفي التركي: “المعايير الديمقراطية الواجب تطبيقها ضمن الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع نهج أردوغان”.

أضاف يتكين مشيرا إلى أن آمال أردوغان بعيدة المنال: “توقعات أنقرة وبروكسل من بعضها البعض محدود بالوقت الراهن، مفيدا أن بروكسل حاليا تطالب تركيا بعدم المساس باليونان وقبرص اليونانية وإيقاف تدفق اللاجئين عليها وعدم التحالف مع روسيا، مقابل أن تعرقل العقوبات المقترحة ضد تركيا وتجدد اتفاقية الاتحاد الجمركي”.