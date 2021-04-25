أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم عن انقطاع الاتصال بتسعة جنود تم إنزالهم في شمال العراق عبر مروحية تركية.

وذكرت وكالة أنباء Mezopotamya الكردية أن الجيش التركي طلب العون من الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في كردستان العراق.

وكان الجيش التركي أطلق عملية عسكرية صباح السبت في منطقة زاب الواقعة على الحدود مع إقليم كردستان العراق.

وأوضحت وكالة الأنباء الكردية نقلًا عن مصادر محلية أن الجيش التركي يعجز عن الاتصال بالفرقة المؤلفة من تسعة جنود أنزلتهم المروحية في المنطقة الواقعة بشمال العراق.

وأضافت وكالة الأنباء أن الجيش التركي طلب المساعدة من قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل التواصل مع الجنود المنقطعة أخبارهم.

جدير بالذكر أن مواجهات عنيفة قد اندلعت بين قوات الدفاع الشعبي الكردية – الجناح العسكري للعمال الكردستاني – وعناصر الجيش التركي الذين تم إنزالهم في المنطقة عبر مروحية صباح يوم أمس.