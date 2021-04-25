أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أن بلاده طورت لقاحها الخاص ضد فيروس كورونا المستجد.

وعبر تغريدة نشرها الجمعة صرح توكاييف أن الدفعة الأولى من اللقاح الكازاخستاني (QazVac) تم إرساله إلى مناطق مختلفة من البلاد.

وبهذا أصبحت كازاخستان ضمن الدول المنتجة للقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع Euractiv نقلا عن المكتب الإعلامي للرئاسة الكازاخستانية أن معهد أبحاث السلامة البيولوجية هو من تولي تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد الغير نشط الذي حمل اسم QazVac.

يُذكر أن المدير العام لمركز أبحاث السلامة البيولوجية، كونسولو زكريا، كان قد صرح أن هذا اللقاح أثبت فعاليته بنسبة مئة في المئة خلال المرحلة الأولى من التجارب السريرية وبنسبة 96 في المئة خلال المرحلة الثانية.

هذا ومن المخطط أن يتم البدء في عملية التلقيح داخل البلاد في السادس والعشرين من الشهر الجاري.