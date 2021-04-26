أنقرة (زمان التركية) – استهلت الأسواق المالية في تركيا تعاملات الأسبوع بارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين، وسجل الدولار في تركيا 8.44 ليرة في حين ارتفع اليورو إلى 10.26 ليرة.

وتأثرت الأسواق المالية في تركيا، على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي، جو بادين، بالإبادة الجماعية بحق الأرمن.

وعلى الرغم من تراجع الدولار أمام العديد من عملات الدول النامية بالأسواق العالمية فإن الوضع كان مغايرا في تركيا، إذ استهل الدولار تعاملات اليوم عند مستوى 8.38 ليرة ليواصل الارتفاع مسجلا 8.44 ليرة.

ولم يختلف أداء اليورو عن الدولار، حيث استهل اليورو في تركيا تعاملات اليوم عند مستوى 10.22 ليرة من ثم واصل الارتفاع إلى 10.26 ليرة وذلك بعدما اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 10.15 ليرة.

هذا وتترقب الأوساط المالية في تركيا إحصاءات التضخم التي سيعلنها البنك المركزي التركي يوم الخميس القادم.