القاهرة (زمان التركية)ـــ قالت دراسة أعدتها منظمة حقوقية إن شركات الأمن في أفريقيا أوجدت “منطقة رمادية” خطيرة تعمل ضمنها الشركات العسكرية الخاصة، ينعكس دورها سلبا على الوضع الحقوقي.

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أصدرت دراسة بعنوان “الشركات الأمنية الخاصة في إفريقيا وتأثيرها على حقوق الإنسان دراسات حالة: ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى”.

تتبعت الدراسة تطور الشركات الأمنية الخاصة في إفريقيا، ودورها الذي لا يقتصر فقط على توفير الأمن ولكن أيضًا لمساعدة الحكومات أو لتنفيذ أجنداتها الخاصة بدولهم.

وركزت الورقة على دراسة حالتي ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتناولت تأثير تلك الشركات الخاصة على أوضاع حقوق الإنسان في كلا البلدين.

وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة تلقت دعمًا دوليًا سريًا وعلنيًا من عدد كبير من الجهات الفاعلة عبر تلك الشركات، التي حولت البلاد إلى صراع بالوكالة، في ظل متاهة من الجهات العسكرية الخاصة التي تم تجنيدها، ولا سيما من روسيا (مجموعة فاغنر) وتركيا.

كما حذر “عقيل” من الهجمات العشوائية التي تسببها الشركات الأمنية الخاصة هناك والتي تسببت في مقتل آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية وحالات الاختفاء والاحتجاز التعسفي والقتل غير القانوني والتعذيب على سبيل المثال لا الحصر، كل ذلك دون أي تحميلها أو دولها أية مسؤولية قانونية.

وأشار الخبير القانوني إلى أن التهديد المتزايد في جمهورية أفريقيا الوسطى، والذي تصاعد فيه الوضع إلى عنف أكبر منذ عام 2013، أدى لدور متزايد لشركات الأمن الخاصة لا سيما الروسية، والتي تم الاستعانة بها للرد على العنف والقتل ضد المدنيين هناك.

ودعا “عقيل” المجتمع الدولي إلى توضيح “المنطقة الرمادية” الواردة في القانون الدولي حول الوضع القانوني لتلك الشركات، والتي أعطتها فرصة أكبر لانعدام المساءلة لها أو لدولها.