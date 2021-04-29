أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء ضبط 5 كيلوغرامات متفجرات وضعها عناصر تابعون لـ”حزب العمال الكردستاني في محطة حافلات في إسطنبول.

وأشار الوزير التركي، إلى أن “العناصر الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين مشتبهين”.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الشهر الماضي، إطلاق عملية “أرن 12” ضد منظمة حزب العمال الكردستاني في ولايتي شرناق وسيرت بجنوب شرقي البلاد.

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة الداخلية التركية، أطلقت سلسلة عمليات “أرن” عقب انتهاء عمليات “الصاعقة” في 10 يناير الماضي، حيث أطلقت الداخلية اسم “أرن” على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي “أرن بلبل”، الذي قتل على يد عناصر”حزب العمال الكردستاني” في 11 أغسطس عام 2017.