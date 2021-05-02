أنقرة (زمان التركية) – هزيمة مدوية تكبدها فريق هاتاي سبور التركي من نظيره بشيكتاش، حيث انتهت المباراة بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء.

نجح بشيكاش في هز شباك هاتاي سبور 7 مرات، بينما لم يسجل الأخير أي هدف.

وسجل هدف بشكتاش الأول باباجيد ديفيد في الدقيقة الثانية.

وكان للاعب سايل لارين نصيب الأسد في التهديف، حيث سجل 4 أهداف في الدقائق 11، 14، 55، 65.

كما سجل جورج كيفين نكودو هدفًا في الدقيقة 38، ورضوان يلماز هدفًا في الدقيقة 44.

وبهذه النتيجة يتحتل بشيكتاش المركز الأول في الدوري التركي الممتاز، بإجمالي نقاط 81.

أما هاتاي سبور فيحتل المركز السادس بإجمالي نقاط 57.

وأصبح الفارق بين بشيكتاش وفناربهتشه كبيرا في عدد النقاط، حيث يمتلك الأخير 73 نقطة فقط.

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