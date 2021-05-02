أنقرة (زمان التركية) – أبدى المؤرخ التركي الشهير إلبير أورتايلي، دعمه لاعتصام سكان قرية إيكيزدرا بولاية ريزا ضد إقامة محجر.

وتناول أورتايلي في مقاله له الاعتصام الذي بدأه سكان القرية ضد شركة جنكيز المملوكة لرجل الأعمال محمد جنكيز المعروف بقربه لحزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب سعيها لافتتاح محجر بوادي إشكنجادرا بالقرية.

وأفاد أورتايلي أستاذ التاريخ في جامعة غلطة سراي في إسطنبول وجامعة بيلكنت في أنقرة بمقاله أن سكان القرية محقون في اعتصامهم هذا، قائلًا: “سكان القرية يحتجون على تدمير جغرافيا القرية لأجل المحجر المراد إنشاؤه والمقاولين الذين باشروا العمل بقطع غابة الكستناء. وكانت ريزا ستعاني عبء هذا النوع من المبادرات كسائر مناطق تركيا. ولهذا أرى سكان القرية محقون في اعتصامهم هذا”.

وواصل أورتايلي حديثه قائلًا: “يجب الاحتفاء بنساء تلك القرية على وجه الخصوص، الأديب عزيز نيسين له عباراة شهيرة قال فيها: لقد دمروا جميع البنى الزراعية في مدينة بورصا بحجة أنهم سيقيمون الصناعة بها و ستربح المدينة المال وأصبحت البرجوازية الحمقاء عاجزة عن تناول خوخ بورصا الشهير. وانطلاقًا من هذا المزاح الحاد لابد من طرح هذا السؤال ألا وهو: لماذا تجنون المال أيها المقاولين إن كنتم تعجزون عن تناول ملعقة صغيرة من عسل العنزر الذي يتمسك به سكان القرية؟”.