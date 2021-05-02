أنقرة (زمان التركية )- أكد بروفيسورتركي، من أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا لا مفر منها في تركيا.

على الرغم من دخول الإغلاق التام يومه الثالث في تركيا، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه لا مفر من دخول البلاد الموجة الرابعة، بحسب تأكيد الدكتور محمد جيهان رئيس جمعية الأمراض المعدية.

وأكد جيهان رئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال بكلية الطب أن أعداد إصابات فيروس كورونا المعلنة في تركيا قلت خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب قلة عدد اختبارات كورونا التي يجريها المواطنون.

وأشار جيهان إلى ضرورة تجنب التقييمات اليومية، حيث لا يمكن تفسير هذا الانخفاض بالتدابير المتخذة، لأننا نشهد مرحلة انخفاض، وننتقل بعدها مباشرة إلى معدلات مرتفعة من الإصابات.

وسجلت تركيا أمس السبت 28 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بعد أن كانت الإصابات تجاوزت 60 ألف حالة في اليوم.

وشدد البروفيسور التركي على أنه لا يمكن منع الوباء دون تطعيم 70٪ على الأقل من المجتمع.

وتابع جيهان: “سنرى بالتأكيد موجة رابعة. لا يمكن تجنبها. سواء كانت هذه الموجة كبيرة أم صغيرة، الأمر يتعلق بالإجراءات التي سنتخذها والتكيف معها”.

وذكر جيهان أن تقييد السفر أمر مهم للغاية، في إشارة إلى ما يحدث في الهند من ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة.