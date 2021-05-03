أنقرة (زمان التركية) – أعلنت نيجيريا فرض حظر على القادمين من ثلاث بلدان يتزايد فيها أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

مع زيادة الحالات في تركيا والهند والبرازيل، أعلنت نيجيريا أنها ستفرض حظرًا على دخول القادمين من هذه البلدان.

وجاء في البيان الذي أدلى به المجلس التنفيذي للرئاسة النيجيرية أن الركاب العابرين لن يتأثروا بهذا الحظر.

وقال البيان إن هذه الخطوات الوقائية اعتبرت ضرورية للحد من مخاطر حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من دول أخرى إلى نيجيريا لمنع زيادة الحالات في البلاد.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، تأتي الهند في المرتبة الثانية مع أعلى عدد من الحالات على مستوى العالم بأكثر من 19 مليون حالة، والبرازيل في المرتبة الثالثة بأكثر من 14 مليون حالة، في حين تأتي تركيا في المرتبة الخامسة بـ 4.8. مليون حالة.

ونظرًا لتجاوز عدد الحالات اليومية في الهند 400 ألف حالة، وصل النظام الصحي في البلاد إلى نقطة الانهيار، وتجاوزت حصيلة الوفيات اليومية 3 آلاف.

في تركيا، يبلغ حاليًا عدد الحالات اليومية ما بين 30-40 ألف حالة في اليوم بعد أن كان قد تجاوز الشهر الماضي 60 ألف حالة في اليوم.

ويتعين على جميع الركاب الذين يصلون إلى نيجيريا تقديم اختبار Covid-19 سلبي تم إجراؤه في آخر 72 ساعة.

وفي نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، تم اكتشاف أكثر من 165 ألف حالة في الوباء حتى الآن، وتوفي ألفان و 63 شخصًا.