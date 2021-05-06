برلين (زمان التركية)ــ دعا حزب اليسار المعارض في ألمانيا حكومة المستشارة أنجيلا ميركل إلى منع الرئيس التركي رجب أردوغان من شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا ضد الأكراد.

جاء ذلك تزامنًا مع إجراء اتصال الأربعاء بين ميركل وأردوغان، قبيل زيارة يقوم بها حاليًا وزير الخارجية التركي إلى برلين. وورد أنه بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، تمت مناقشة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والقضايا الإقليمية.

قبل الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين، قالت سوزان هينيغ ويلسو، الرئيسة المشاركة لحزب اليسار المعارض في بيان: “حكومة ميركل أحدثت خيبة أمل عميقة لدى المعارضة الديمقراطية في تركيا. يقبل التحالف سحق الديمقراطية في تركيا”.

أضاف هينيغ ويلسو: “هناك محاكمات صورية ضد حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، واعتقال نواب منتخبين بحرية، وحقوق المرأة تقوض. حاليًا، الأكراد في شمال سوريا قلقون بشأن عملية جديدة للجيش التركي”.

واستخدمت تركيا السلاح الألماني خلال عملياتها العسكرية الثلاث (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام) في شمال سوريا.

قالت هنيغ ويلسو. “أتوقع بيانا واضحا من الحكومة الاتحادية قبل التصعيد. لا يمكن لتركيا أن تقوم بعملية عسكرية جديدة في المناطق الكردية شمال سوريا”.

والأربعاء التقى وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بوزير الداخلية الألماني زيهوفر في إطار زيارته العاصمة الألمانية برلين، ويلتقي جاويش أوغلو في وقت لاحق اليوم بوزير الخارجية هايكو ماس.

#Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik.

-PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık.

-Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdik.🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/AEsR5DwgGM — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 5, 2021

بعد الاجتماع، أدلى جاويش أوغلو ببيان على حسابه على تويتر، قال فيه: “قمنا بتقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها مع وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر بشأن الهجرة غير النظامية. وأكدنا على أهمية التعاون الفعال في محاربة منظمات حزب العمال الكردستاني وحركة الخدمة. قدمنا ​​معلومات عن اجراءات السياحة الآمنة التي سننفذها هذا العام “. كما شارك جاويش أوغلو صور لقائه مع الوزير الألماني.