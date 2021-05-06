أنقرة (زمان التركية) – انضمت المطربة التركية الشهيرة سيزين آكسو، إلى قائمة المحتجين على إقامة محجر يضر بالطبيعة في وادي إشكنجادرا بولاية ريزا.

وعبر موقعها الرسمي نشرت آكسو بيانا أعلنت خلاله دعمها الاعتصام الذي بدأه سكان قرية إيكيزدرا ضد المحجر الذي تسعى شركة جنكيز المملوكة لرجل الأعمال محمد جنكيز المعروف بقربه لحزب العدالة والتنمية الحاكم لإقامته في منطقة غابات.

وانتقدت آكسو الحكومة، قائلة: “السلطة المؤقتة التي منحناها للحكومة ليس تفويضا لها لتسلبنا حياتنا ومناطق عيشنا. هذا وطننا ووطن أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا”.

وأضافت آكسو أنه في حال الإصرار على التعامل مع المواطنين بهذه الطريقة فإن الحكومة تتجاوز صلاحياتها وتفقد شرعيتها.

جدير بالذكر أن المغني التركي الشهير، تاركان، كان قد أعلن أيضا دعمه لسكان القرية خلال الأيام الماضية وانتقد الحزب الحاكم بسبب موقفها من الأمر.

هذا وأعاد تاركان نشر بيان آكسو عبر حسابه بموقع توتير وعلّق عليه باستخدام وسوم ” إيكيزدرا ليست بمفردها” و”إيكيزدرا تقاوم” و”لا للمحجر في إيكيزدرا”.

كما أبدى المؤرخ التركي الشهير إلبير أورتايلي، دعمه لاعتصام سكان قرية إيكيزدرا وأفاد في مقال له أن: “سكان القرية يحتجون على تدمير جغرافيا القرية لأجل المحجر المراد إنشاؤه والمقاولين الذين باشروا العمل بقطع غابة الكستناء. ريزا ستعاني عبء هذا النوع من المبادرات كسائر مناطق تركيا. ولهذا أرى سكان القرية محقون في اعتصامهم هذا”.