أنقرة (زمان التركية) – أطلق علماء الفضاء تحذيرًا بشأن الصاروخ ‘Long March 5b’ الذي أرسلته الصين إلى الفضاء ويحمل النماذج المخطط استخدامها من أجل محطة الفضاء الصينية المستقبلية وذلك بعدما تم فقدان السيطرة عليه.

وأوضح علماء الفضاء أن الصاروخ الذي يزن 21 طنًا خرج عن السيطرة وقد يسقط خارج المناطق التي كان من المخطط له السقوط بها.

ويترقب علماء الفضاء عودة الصاروخ إلى الأرض خلال الأيام القليلة القادمة دون الجزم بمكان سقوطه، غير أن المناطق المتوقع سقوط الصاروخ عليها تضمنت إسطنبول في تركيا.

من جانبه أفاد عالم الفضاء جوناثان ماكدويل، الذي يجري أبحاثا في جامعة هارفرد، أن أجزاء الصاروخ قد تسقط خط العرض الحادي والأربعين بنصفي الكرة الشمالي والجنوبي.

الصاروخ البالغ طوله 33 مترًا والمنتظر سقوطه على الأرض قبل العاشر من مايو الجاري يشكل خطرًا على كل من نيويورك ومدريد وإسطنبول وبكين وتشيلي ونيوزيلاندا. وفق موقع Spacenews.

وأوضح علماء الفضاء أنه في حال سقوط الصاروخ على منطقة مأهولة بالسكان بشكل خارج عن السيطرة فإن الأمر قد يسفر عن سقوط العشرات من القتلى.

ذكر ماكدويل أنه سقطت أجزاء معدنية كبيرة من الصاروخ Long March-5B الذي تم إرساله إلى الفضاء العام الماضي وألحقت أضرارًا بالعديد من المناطق على ساحل العاج.

وأكد ماكدويل أن أغلب الصواريخ تحترق وتتفتت قبل بلوغها سطح الأرض غير أنه توجد أيضًا أجزاء معدنية كبيرة سبق وأن سقطت على سطح لكنها لم تسفر عن أية خسائر بشرية.

هذا وأوضح عالم الفضاء أن شظايا آخر صاروخ أطلقته الصين في مايو من عام 2020 سقطت على قرى تقع على ساحل العاج.