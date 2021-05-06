برلين (زمان التركية)ــ التقى وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بوزير الداخلية الألماني زيهوفر في إطار زيارته العاصمة الألمانية برلين، ويلتقي جاويش أوغلو في وقت لاحق اليوم بوزير الخارجية هايكو ماس.

ورغم تواجده في برلين، عقد الوزير جاويش أوغلو لقاء بالفيديو مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مساء أمس الأربعاء.

#Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik.

-PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık.

-Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdik.🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/AEsR5DwgGM — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 5, 2021

بعد الاجتماع، أدلى جاويش أوغلو ببيان على حسابه على تويتر، قال فيه: “قمنا بتقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها مع وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر بشأن الهجرة غير النظامية. وأكدنا على أهمية التعاون الفعال في محاربة منظمات حزب العمال الكردستاني وحركة الخدمة. قدمنا ​​معلومات عن اجراءات السياحة الآمنة التي سننفذها هذا العام “. كما شارك جاويش أوغلو صور لقائه مع الوزير الألماني.

أعلن الوزير تشاووش أوغلو أنه: “خلال زيارتنا لألمانيا، التقينا بالمستشار السابق غيرهارد شرودر ووزير الخارجية الأسبق سيغمار غابرييل. وقد أجرينا محادثة لطيفة مع هذين السياسيين المتمرسين الودودين لتركيا حول العلاقات التركية الألمانية”. كما شارك تشاووش أوغلو صورًا للقائه بالسياسيين الألمان شرودر وغابرييل.

لقاء مع هيكو ماس

يلتقي الوزير جاويش أوغلو اليوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية أن القضايا الثنائية والدولية على جدول أعمال الاجتماع، فيما أعلنت الخارجية التركية أنه من المزمع مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك القضايا التركية الأوروبية. وفق وكالة (دويتشة فيله) الألمانية.

خلال زيارة هايكو ماس إلى تركيا في يناير الماضي، اتفق الجانبان على تخفيف حدة التوتر في شرق البحر المتوسط ​​وخلق أجندة إيجابية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وأعلنا عن الرغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقات.

قبل اجتماعات جاويش أوغلو، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة عبر الهاتف أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وورد أنه بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، تمت مناقشة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والقضايا الإقليمية في الاجتماع.