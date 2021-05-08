أنقرة (زمان التركية) – أصبح تناول كيلو واحد من اللحم في الشهر حلما لنصف الأسر في تركيا، حيث تتناقص القوة الشرائية لأصحاب الدخل الثابت يومًا بعد يوم.

وكان معدل التضخم النقدي في تركيا سجل رقمًا قياسيًا جديدا ببلوغه 17.14 في المائة على أساس سنوي.

وفقًا لبحث أجرته جمعية حقوق المستهلك، فإن 84.4 في المائة من الناس يستهلكون أقل من 1 كجم شهريًا أو لا يستهلكون لحومًا على الإطلاق، كما أن هناك انخفاضا كبيرا في استهلاك الدجاج والأسماك.

التقرير الذي جاء تحت عنوان “وصول الفقراء إلى الأطعمة الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا”، أوضح أن 97.7% من الأشخاص يؤكدون تضاعف أسعار المواد الغذائية خلال الوباء.

وأضاف التقرير أنه في يناير 2020، كان يمكن شراء 46 كجم من اللحوم الحمراء بالحد الأدنى للأجور، بينما انخفضت الكمية إلى 40 كجم في يناير 2021.

وتابع التقرير: “كان معدل أولئك الذين قالوا إنهم لا يستطيعون تناول اللحوم الحمراء بانتظام قبل الوباء 16.8٪، بينما ارتفع المعدل إلى 31.2٪ في الوباء. وبينما كانت نسبة من يستهلكون أكثر من 2 كيلوجراما من اللحوم الحمراء شهريا 13.3 بالمئة قبل الوباء، فقد انخفضت إلى 3.5 بالمئة خلال فترة الوباء. 84.4٪ من الأشخاص لا يستطيعون استهلاك اللحوم أو عدم استهلاكها على الإطلاق شهريًا”.

وأثر غلاء الأعلاف وانخفاض سعر صرف الليرة على أسعار اللحوم الحمراء في تركيا، التي ارتفعت بمقدار 30% خلال عام.

انخفض استهلاك الدجاج والأسماك

بحسب المعلومات الواردة في التقرير، فإن نسبة من لم يتمكنوا من تناول الأسماك بانتظام قبل الوباء كانت 24.3 في المائة، بينما ارتفع هذا المعدل إلى 37.6 في المائة أثناء الوباء.

وانخفضت نسبة من يستهلكون أكثر من 2 كيلوجرام من الزبدة شهريًا بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 2.3 في المائة. تم الإعلان عن هذا المعدل سابقًا بنسبة 7.5 بالمائة. ذكر 77 بالمائة من المشاركين أنهم يستهلكون أقل من نصف كيلو من الزبدة شهريًا أو لا يستهلكون على الإطلاق أثناء الوباء.

وفي حين أن 67.6 في المائة ممن شملهم الاستطلاع كانوا قادرين على استهلاك البيض يوميًا قبل الوباء، انخفض المعدل إلى 43.9 في المائة بعد وباء فيروس كورونا. بينما كان معدل من يستهلكون البيض مرة واحدة في الأسبوع 13.3 في المائة قبل الوباء، ارتفع المعدل إلى 21.4 في المائة أثناء الوباء. كما انخفض الاستهلاك اليومي لأطعمة الإفطار الأخرى.